Усик – о свою промоутерскую компанию: Конкуренты начинают вставлять палки в колеса

Для боксера работа конкурентов является стимулом
#Усик
Источник – Чемпион.
Для бывшего абсолютного чемпиона мира в крузервейті Александра Усика промоутерская компания не является заработком.
Об этом заявил сам боксер
“На это время, промоутерская компания – это не заработок. Это минус. Я сильно много не думаю, что заработаю на этом. Я в другом направлении хочу заработать – бокс, бизнес. Это не кража. Это честно заработанные деньги.
Конкуренты вставляют палки в колеса? Конечно, начинают. Это возбуждает. Создаст стимулы для работы. Если тебя гонят, погоняют, обзывают – это круто. Значит, ты правильно все делаешь. Нужно двигаться вперед.
Я православный христианин. Всю жизнь мне говорили, что я не правильно что-то делаю или мне не надо заниматься боксом. Или в 21-м веке ты веришь в Бога. Да, я верю в Бога, потому что я знаю, что он есть. Он мне помогает каждый день. Я с ним разговариваю”, – сказал Усик.
Напомним, что первый турнир промоутерской компании Усика состоится 1 августа.