Усик – о свою промоутерскую компанию: Конкуренты начинают вставлять палки в колеса

Для боксера работа конкурентов является стимулом

#Усик

Источник – Чемпион.

Для бывшего абсолютного чемпиона мира в крузервейті Александра Усика промоутерская компания не является заработком.

Об этом заявил сам боксер

“На это время, промоутерская компания – это не заработок. Это минус. Я сильно много не думаю, что заработаю на этом. Я в другом направлении хочу заработать – бокс, бизнес. Это не кража. Это честно заработанные деньги.

Конкуренты вставляют палки в колеса? Конечно, начинают. Это возбуждает. Создаст стимулы для работы. Если тебя гонят, погоняют, обзывают – это круто. Значит, ты правильно все делаешь. Нужно двигаться вперед.

Я православный христианин. Всю жизнь мне говорили, что я не правильно что-то делаю или мне не надо заниматься боксом. Или в 21-м веке ты веришь в Бога. Да, я верю в Бога, потому что я знаю, что он есть. Он мне помогает каждый день. Я с ним разговариваю”, – сказал Усик.