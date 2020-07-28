Усик: Посмотрите на Руиса, у него победил холодильник

Украинский боксер держит себя в форме
#Усик #Руис
Источник – Чемпион.
Большинство боксеров дивизиона тяжеловесов имеют лишний вес, но просто ленятся ее сбрасывать.
Об этом заявил боксер Александр Усик.
“Большинство тяжеловесов имеют лишний вес, и она им мешает. Почему не убирают? Потому что ленятся это делать. Им просто лень. Можно заметить во втором поединке Джошуа – Руис, когда у Энтони минус 5 кг, а у Энди плюс 7 кг.
В первом бою Руис был быстрым, взрывным, а тут холодильник победил. Сам Руис виноват в этом, и я не хочу носить на себе лишние килограммы, чтобы не потерять скорость и подвижность”, – сказал Усик.
Напомним, что первый турнир промоутерской компании Усика состоится 1 августа.
Источник: champion.com.ua