Усик: Посмотрите на Руиса, у него победил холодильник

Украинский боксер держит себя в форме

#Усик #Руис

Источник – Чемпион.

Большинство боксеров дивизиона тяжеловесов имеют лишний вес, но просто ленятся ее сбрасывать.

Об этом заявил боксер Александр Усик.

“Большинство тяжеловесов имеют лишний вес, и она им мешает. Почему не убирают? Потому что ленятся это делать. Им просто лень. Можно заметить во втором поединке Джошуа – Руис, когда у Энтони минус 5 кг, а у Энди плюс 7 кг.

В первом бою Руис был быстрым, взрывным, а тут холодильник победил. Сам Руис виноват в этом, и я не хочу носить на себе лишние килограммы, чтобы не потерять скорость и подвижность”, – сказал Усик.