Бой Хэйни – Гамбоа может состояться 26 сентября

Менеджер – о ожидания боя его подопечного

#Хэйни, #Гамбоа

Источник – BoxingScene.

Бой Юріоркіса Гамбоа с чемпионом мира по версии WBC в легком весе Девин Хэйни может состояться 26 сентября.

Об этом заявил менеджер Гамбоа Джесси Родригес.

“Юре очень ждет этого боя. Он сейчас здоров и чувствует себя обновленным. Ждем, когда нам отправят контракт, но основные вопросы уже решены. Надеемся, вскоре все усилия материализуются в бой. Бой может состояться 26 сентября”, – сказал Родригес.

Последний бой 38-летний Гамбоа провел в декабре прошлого года, проиграв Джервонті Дэвису.

Ранее сообщалось, что чемпион WBC хочет драться с Ломаченко.

Напомним, Ломаченко согласился со всеми условиями на бой с Лопесом.