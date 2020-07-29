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Бокс

Бой Хэйни – Гамбоа может состояться 26 сентября

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Менеджер – о ожидания боя его подопечного

#Хэйни, #Гамбоа

Источник – BoxingScene.

Бой Юріоркіса Гамбоа с чемпионом мира по версии WBC в легком весе Девин Хэйни может состояться 26 сентября.

Об этом заявил менеджер Гамбоа Джесси Родригес.

“Юре очень ждет этого боя. Он сейчас здоров и чувствует себя обновленным. Ждем, когда нам отправят контракт, но основные вопросы уже решены. Надеемся, вскоре все усилия материализуются в бой. Бой может состояться 26 сентября”, – сказал Родригес.

Последний бой 38-летний Гамбоа провел в декабре прошлого года, проиграв Джервонті Дэвису.

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Ранее сообщалось, что чемпион WBC хочет драться с Ломаченко.

Напомним, Ломаченко согласился со всеми условиями на бой с Лопесом.

Источник: champion.com.ua
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