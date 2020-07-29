Определилась дата боя Ломаченко – Лопес

Боб Арум прокомментировал бой Ломаченко – Лопес

#Ломаченко, #Зеленский, #Арум

Источник – sport.ua.

Бой Василий Ломаченко – Теофімо Лопес должен состояться 3 октября, вскоре будет сделано официальное объявление.

Об этом рассказал промоутер Боб Арум.

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“Бой Ломаченко – Лопес за 4 пояса легкого веса пройдет 3-го октября. Остались детали, мы ведем переговоры и все идет хорошо. Скоро все согласуем”, – уверен Арум.

При этом промоутер не сказал, состоится ли бой с болельщиками на трибунах.

Напомним, Ломаченко назван лучшим боксером мира в легком весе.