Тайсон: Я могу побить любого боксера

Майк настроен решительно
#Тайсон
Источник – WBN.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон высоко оценивает свои шансы на победу с разными соперниками.
Об этом заявил сам боксер.
“Чувствую себя прекрасно, не могу дождаться, чтобы показать это в ринге.
Готов ли к Роя Джонса и других легенд? Конечно, готов. Думаю, могу побить любого в истории.
А если против Конора Мак-Грегора? Вау. Но я бы вынес его задницу. Мы бы с ним вышли в ринг по правилам бокса”, – сказал Тайсон.
Ранее, Джонс отреагировал на бой с Тайсоном.
Источник: champion.com.ua