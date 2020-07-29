Тайсон: Я могу побить любого боксера

Майк настроен решительно

#Тайсон

Источник – WBN.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон высоко оценивает свои шансы на победу с разными соперниками.

Об этом заявил сам боксер.

“Чувствую себя прекрасно, не могу дождаться, чтобы показать это в ринге.

Готов ли к Роя Джонса и других легенд? Конечно, готов. Думаю, могу побить любого в истории.

А если против Конора Мак-Грегора? Вау. Но я бы вынес его задницу. Мы бы с ним вышли в ринг по правилам бокса”, – сказал Тайсон.