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Усик на карантине перенес операцию на локте

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Проблемы со здоровьем продолжают преследовать боксера

#Усик #Чисора

Источник – Чемпион.

Во время активной фазы пандемии коронавирус Александр Усик активно готовился к бою с Дереком Чисорой.

Об этом заявил сам боксер.

“У меня одна тренировка, но постоянное. Была утренняя зарядка с сыном, потом шел в отдельный оборудованный зал. Мы с командой тренировались. Я начал подготовку, 2-2,5 месяца готовился к поединку, но затем мне объявили, что поединок переносится, но мы с командой решили не останавливаться и продолжить проходить сбор. Но уже не в таком темпе, как он проходит, когда ты готовишься к поединку.

Тем более, случилось так, что появилась небольшая травма руки и была вынужденная операция. Мы ее сделали. Нам это было на руку, что так. Буквально на 3-4 день после операции я уже был в зале. Это локоть”, – сказал Усик.

Напомним, что первый турнир промоутерской компании Усика состоится 1 августа.

Источник: champion.com.ua
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