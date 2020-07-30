Арум: в Ближайшее время закроем вопрос с гонорарами Ломаченко и Лопеса

Промоутер обновил информацию о подготовке мегафайту

#Арум, #Ломаченко, #Лопес

Источник – Boxing Scene.

Промоутер Боб Арум не уверен, что бой Василия Ломаченко и Теофімо Лопеса состоится на платформе PPV.

Об этом заявил сам промоутер.

“Мы нацелены на 3 октября. Сейчас мы пытаемся договориться о гонорарах. Прогресс есть, и, надеюсь, мы закроем этот вопрос в ближайшее время. Этим занимается ESPN. Не могу сказать, выведут они бой на PPV или нет, это их дело.

Это дорогостоящее событие. Но если Студенческая футбольная лига не станет показывать, например, игру Мичигана и Огайо, мы могли бы поставить в этот же кард еще два титульные бои [вывести шоу на PPV] и сделать хорошую замену футболу”, – сказал Арум.