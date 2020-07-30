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Бокс

Дэвис наехал на Ломаченко: Он не может собрать даже небольшую арену

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Джервонта поделился мнением о украинского чемпиона

#Дэвис, #Ломаченко

Источник – The Pug and Copp Boxing Show.

Чемпион мира по версии WBA Джервонта Дэвис является главной звездой легкого весового дивизиона.

Об этом заявил сам боксер.

“Не хочу говорить о других боксеров. Почему? Все эти ребята постоянно меня обсуждают. Создается впечатление, что они больше никого другого не знают. Все только и повторяют: Я хочу боксировать с Джервонтою.

Ломаченко – участник рейтинга pound-for-pound, список лучших боксеров независимо от веса. Но он даже не может собрать полную арену. Вы знаете, где он проводит бои? Это стадион MGM National Harbor, там собирается около 3-4 тысяч зрителей”, – заявил Дэвис.

Ранее сообщалось, что чемпион WBC хочет драться с Ломаченко.

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Напомним, Ломаченко согласился со всеми условиями на бой с Лопесом.

Источник: champion.com.ua
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