Дэвис наехал на Ломаченко: Он не может собрать даже небольшую арену

Джервонта поделился мнением о украинского чемпиона

#Дэвис, #Ломаченко

Источник – The Pug and Copp Boxing Show.

Чемпион мира по версии WBA Джервонта Дэвис является главной звездой легкого весового дивизиона.

Об этом заявил сам боксер.

“Не хочу говорить о других боксеров. Почему? Все эти ребята постоянно меня обсуждают. Создается впечатление, что они больше никого другого не знают. Все только и повторяют: Я хочу боксировать с Джервонтою.

Ломаченко – участник рейтинга pound-for-pound, список лучших боксеров независимо от веса. Но он даже не может собрать полную арену. Вы знаете, где он проводит бои? Это стадион MGM National Harbor, там собирается около 3-4 тысяч зрителей”, – заявил Дэвис.