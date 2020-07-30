Фьюри: Разорву на куски каждого, кто попытается меня остановить

Тайсон пообещал уничтожить всех своих соперников
#Фьюри
Источник – TalkSport.
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри с возрастом становится лучше, как хорошее вино.
Об этом заявил сам боксер.
“С возрастом я становлюсь лучше, как хорошее вино. Первый в моем списке – Деонтей Уайлдер. Затем идет Энтони Джошуа. После этого я выйду на ринг с любым соперником, который захочет устроить бой.
Меня никто не остановит, я уничтожу каждого противника. Любой, кто попытается – будет разорван на куски и истреблен”, – сказал Фьюри.
Напомним, что Фьюри завоевал титул WBC в феврале, отобрав его у Деонтея Уайлдера в результате победы техническим нокаутом.
Ранее, Вайт в 2021 году может получить бой с Уайлдером или Фьюри.
Источник: champion.com.ua