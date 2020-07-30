Фьюри: Сначала разберусь с Уайлдером, а потом с Джошуа

Тайсон Фьюри прокомментировал свои следующие бои
#Фьюри, #Уайлдер, #Джошуа
Источник – sport.ua.
Британский боксер Тайсон Фьюри уверен в победе над Деонтеем Уайлдером в третьем поединке, а потом готов забрать все пояса супертяжелого веса в бою с Энтони Джошуа.
Об этом рассказал сам боксер.
“Сначала разберусь с Уайлдером, а потом наступит очередь Джошуа. После этого, если еще кто-то захочет со мной драться, то, пожалуйста. Уничтожу всех.
Сейчас меня никто не остановит. С каждым годом я становлюсь только лучше”, – рассказал Фьюри.
Бой против Уайлдера должен состояться в конце года, а на 2021 год запланированы два поединка с Джошуа.
Напомним, Уайт в 2021 году может получить бой с Уайлдером или Фьюри.
Источник: champion.com.ua