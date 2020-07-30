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Бокс

Лопес: я Сказал Аруму, что бой с Ломаченко будет для меня разминкой

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Боксер сделал заявление к бою с украинцем

#Лопес, #Ломаченко

Источник – DAZN USA.

Для чемпиона мира по версии IBF в легком весе Теофімо Лопеса бой с обладателем титулов WBA, WBO и WBC Franchise Василием Ломаченко будет не сложным.

Об этом заявил сам Лопес.

“Я рад, что не согласился на промежуточный бой. Мы однозначно держали в голове поединок с Ломаченко, планировали устроить его в 2020 году. И теперь это будет мой следующий бой. Его организация была для меня приоритетной.

Мы намерены нокаутировать этого парня. После начала пандемии коронавируса я прямо сказал Бобу Арум: “Эй, у меня не будет восстановительного поединка. Разминкой для меня станет бой с Ломаченко”. Вот так все и было.

Не буду врать, у меня чешутся руки. Я хочу вернуться на ринг и драться. Я смотрю вечера бокса от Top Rank на арене The Bubble, и они заставляют меня взбудоражить.

Снимать видео и подкалывать примадонну Ломаченко было круто. Я просто хочу, чтобы этот бой состоялся ради болельщиков и ради меня”, – сказал Лопес.

Ранее сообщалось, что чемпион WBC хочет драться с Ломаченко.

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Напомним, Ломаченко согласился со всеми условиями на бой с Лопесом.

Источник: champion.com.ua
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