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Пакьяо может вернуться на ринг

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Шон Гиббонс прокомментировал возвращение Мэнни Пакьяо

#Пакьяо

Источник – sport.ua.

Мэнни Пакьяо может вернуться в ринг уже в текущем году.

Об этом рассказал советник легендарного боксера Шон Гиббонс.

“Существует возможность, что Пакьяо будет драться в этом году, но вы должны помнить, что много чего должно произойти. Прежде всего, COVID-19 должен замедлиться в США или в Саудовской Аравии, откуда у нас были предложения.

Еще один нюанс – это график сенатора. Время Пакьяо для боев – как правило, июль или январь”, – рассказал Гиббонс.

Ранее сообщалось, что Пакьяо является главным кандидатом на следующий бой с Теренсом Кроуфордом.

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Напомним, Пакьяо будет баллотироваться на должность президента Филиппин.

Источник: champion.com.ua
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