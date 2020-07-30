Пакьяо может вернуться на ринг

Шон Гиббонс прокомментировал возвращение Мэнни Пакьяо

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Источник – sport.ua.

Мэнни Пакьяо может вернуться в ринг уже в текущем году.

Об этом рассказал советник легендарного боксера Шон Гиббонс.

“Существует возможность, что Пакьяо будет драться в этом году, но вы должны помнить, что много чего должно произойти. Прежде всего, COVID-19 должен замедлиться в США или в Саудовской Аравии, откуда у нас были предложения.

Еще один нюанс – это график сенатора. Время Пакьяо для боев – как правило, июль или январь”, – рассказал Гиббонс.