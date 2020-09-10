Свежие новости спорта

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Бокс

Теофимо Лопес назвал главное преимущество Ломаченко

отАндрей Огородник

Сен 10, 2020 ,
Теофимо Лопес

Один из главных талантов мирового бокса Теофимо Лопес прокомментировал предстоящий бой против Василия Ломаченко.

В отличии от предыдущих высказываний в сторону украинского чемпиона, американский боксер от оскорблений перешел к трезвой оценке соперника.

Если Ломаченко будет держать все мои удары, то у нас на этот случай есть еще один план. Я не такой боец, который думает – да я просто ударю своего соперника как можно сильнее и все.

Нет, у любого боксера в карьере наступит такая точка, когда соперник либо сильнее тебя, либо умнее. Я не хочу сказать, что Ломаченко может быть умнее меня, давайте скажем, быстрее. И придется с этим поработать.

Напомним, бой между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом состоится 17 октября.

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