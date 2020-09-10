Свежие новости спорта

Один из главных талантов мирового бокса Теофимо Лопес прокомментировал предстоящий бой против Василия Ломаченко.
В отличии от предыдущих высказываний в сторону украинского чемпиона, американский боксер от оскорблений перешел к трезвой оценке соперника.
Если Ломаченко будет держать все мои удары, то у нас на этот случай есть еще один план. Я не такой боец, который думает – да я просто ударю своего соперника как можно сильнее и все.
Нет, у любого боксера в карьере наступит такая точка, когда соперник либо сильнее тебя, либо умнее. Я не хочу сказать, что Ломаченко может быть умнее меня, давайте скажем, быстрее. И придется с этим поработать.
Напомним, бой между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом состоится 17 октября.