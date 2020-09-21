Свежие новости спорта

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Бокс

Джермелл Чарло назвал Ломаченко монстром

отСергей Сумской

Сен 21, 2020 ,

Чемпион WBC в первом среднем весе Джермелл Чарло (33-1, 17 КО) заявил, что обладатель поясов по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе Василие Ломаченко (14-1, 10 КО) является одним из лучших в мире.

«Ломаченко — это монстр. Он один из моих любимых бойцов. Я действительно восхищаюсь парнем. Лома может драться, знает бизнес аспект и настрой.

Ломаченко может добиться успеха. Я поддерживал его, несмотря на поражение. Для меня он один из лучших бойцов в боксе», – сказал Чарло в интервью ютуб-каналу EsNews.

Напомним, бой Ломаченко – Лопес пройдет 17 октября.

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