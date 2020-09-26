Сб. Сен 26th, 2020

Свежие новости спорта

главные спортивные новости Украины и мира

Бокс

Богачук продолжает крушить своих соперников

отАндрей Огородник

Сен 26, 2020 ,

Украинский проспект-нокаутер Сергей Богачук продолжает уничтожать всех своих соперников на пути к чемпионским боям.

Вчера 25-летний боксер не оставил шансов 32-летнему Алехандро Давиле (21–2–2, 8 КО), отправив того в нокаут уже в шестом раунде. Примечательно, что противнику Богачука не помогли даже домашние стены, бой проходил в мексиканской Мериде.

Отметим, что для Сергея Богачука это уже восемнадцатая победа кряду, причем все они были досрочные.  Уроженец Винницы начал свою профессиональную карьеру три года назад.

Похожая запись

Бокс

Джермелл Чарло назвал Ломаченко монстром

Бокс

Теофимо Лопес назвал главное преимущество Ломаченко

Бокс

Дерек Чисора: Грядет война

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

четыре + шестнадцать =

Вы пропустили

Футбол

Луго нацелился на ещё одного таланта Карпат

Сен 26, 2020
Бокс

Богачук продолжает крушить своих соперников

Сен 26, 2020
Футбол

Малиновский мог оказаться в Сельте

Сен 26, 2020
Баскетбол

Официально: Александр Липовый — игрок Прометея

Сен 26, 2020