Свежие новости спорта

Украинский проспект-нокаутер Сергей Богачук продолжает уничтожать всех своих соперников на пути к чемпионским боям.

Вчера 25-летний боксер не оставил шансов 32-летнему Алехандро Давиле (21–2–2, 8 КО), отправив того в нокаут уже в шестом раунде. Примечательно, что противнику Богачука не помогли даже домашние стены, бой проходил в мексиканской Мериде.

Отметим, что для Сергея Богачука это уже восемнадцатая победа кряду, причем все они были досрочные. Уроженец Винницы начал свою профессиональную карьеру три года назад.