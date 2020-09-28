Свежие новости спорта

Один из самых перспективных украинских супертяжеловесов Владислав Сиренко может свой следующий поединок провести за пределами родной страны.

По словам боксера, в планах проведение боя ближайшей зимы, причем, скорей всего он пройдет в Германии:

«Возможно, если все будет хорошо, зимой я уже проведу бой в Германии», — сказал Сиренко.

Напомним, Владислав Сиренко пока не знает неудач на профессиональном ринге, на его счету четырнадцать побед в четырнадцати матчах тринадцать из которых нокаутом. Последний бой Сиренко провел в начале августа этого года. Украинец техническим нокаутом победил соотечественника Павла Кроленко