Свежие новости спорта

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Бокс

Владислав Сиренко проведет свой следующий бой в Германии

отАндрей Огородник

Сен 28, 2020

Один из самых перспективных украинских супертяжеловесов Владислав Сиренко может свой следующий поединок провести за пределами родной страны.

По словам боксера, в планах проведение боя ближайшей зимы, причем, скорей всего он пройдет в Германии:

«Возможно, если все будет хорошо, зимой я уже проведу бой в Германии», — сказал Сиренко.

Напомним, Владислав Сиренко пока не знает неудач на профессиональном ринге, на его счету четырнадцать побед в четырнадцати матчах тринадцать из которых нокаутом. Последний бой Сиренко провел в начале августа этого года. Украинец техническим нокаутом победил соотечественника Павла Кроленко

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