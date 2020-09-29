Свежие новости спорта

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Бокс

Майрис Бриедис собрался в супертяжелый вес?

отАндрей Огородник

Сен 29, 2020 , ,
Майрис Бриедис

Известнейший латвийский боксер Майрис Бриедис, который на днях выиграл престижный трофей Мохаммеда Али, не скрывает своего желания перебраться в элитную весовую категорию.

После победы на Юниером Дортикосом латвийский чемпион рассказал о своих планах на будущее.

Я подумываю о том, чтобы перейти в супертяжелый вес. Но пока что отдохну, и лишь затем буду принимать какие-то решения».

Напомним, единственным поражением в карьере Бриедиса является проигрыш Александру Усику в первом розыгрыше турнира Мохамеда Али, чемпионом которого украинец стал в итоге. Напомним также, что следующий бой украинец проведет в супертяжелом весе против Дерека Чисоры.

 

 

 

 

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