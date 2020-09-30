Свежие новости спорта

Известный в прошлом боксер, а нынче менеджер Дерека Чисоры Дэвид Хэй уверен, что его клиент сможет дать бой украинскому боксеру Александру Усику.

Для обеих бойцов ближайший бой станет первым за почти год, и Чисора и Усик в последний раз выходили на ринг осенью прошлого года.

«Дерек всегда выкладывается полностью, но ты можешь отдать только то, что у тебя есть. В бою с Усиком у него будет больше сил, чем до этого. Если вы думаете, что он сильно выложился в боях с Диллианом Уайтом или в поединке с Карлосом Такамом, а большинство людей считает именно так, то в этом противостоянии он продемонстрирует больше энергии. Его мотор стал больше, а тактика — лучше. Вы увидите новую, улучшенную версию Дерека Чисоры».

Напомним, бой между Усиком и Чисорой состоится 31 октября, трансляции запланирована на медиасервисе Мегого.