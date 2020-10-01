Свежие новости спорта

Один из самых ожидаемых боев в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером может состоятся немного ранее запланированной даты.

Изначально планировалось что третий бой между звездными британским и американским боксером состоится 19 декабря. Тем не менее, после того, как на эту дату перенесли важные матчи американского футбола на уровне колледжей, которые очень популярны в США, чтобы не терять аудиторию поединок может состоятся раньше.

Сообщается, что стороны сейчас обсуждают две даты — 5 и 12 декабря. Напомним, первый бой между Фьюри и Уайлдером завершился ничьей, во втором триумфовал британский чемпион.