Свежие новости спорта

Один из самых узнаваемых бойцов смешанных единоборств Конор Макгрегор в скором времени может вернуться в октагон.

Как сообщает ESPN, команда ирландца сейчас активно работает над проведением боя против Джастина Портье. Поединок может состоятся под егидой UFC, правда, пока существует одно разногласие, Дэйна Уайт рассчитывает на то, что бой будет официальный, в то время как сторона Макгрегора желает провести благотворительную встречу.

Отметим, если стороны все же сумеют договориться, этот поединок станет своеобразным реваншем. Шесть лет назад Макгрегор побеждал Портье нокаутом в первом раунде.