Свежие новости спорта

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Бокс

Деонтей Уайлдер уволил своего тренера

отАндрей Огородник

Окт 3, 2020 , ,
Деонтей Уайлдер

Известнейший американский боксер Деонтей Уайлдер нашел виновника своего поражения в бою против Тайсона Фьюри.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе попрощался со своим тренером Марком Бреландом, о чем сообщил менеджер боксера Шелли Финкель.

«Бреланд не будет частью команды в следующем бою. Думаю, что многое поменяется. Никто не знает, какие еще изменения состоятся в нашем тренировочном лагере. Также я не могу сказать, что именно повлияло на увольнение Бреланда».

Напомним, в проигранном бою против Тайсона Фьюри именно Бреланд выбросил на ринг полотенце, что вызвало недовольство Деонтея Уайлдера.

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