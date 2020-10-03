Свежие новости спорта

Известный российский боксер Сергей Ковалев отделался легким испугом в деле о физическом насилии.

Как сообщают американские СМИ, 37-летний экс-чемпион мира в полутяжелом весе, после того, как признал вину, вместо продолжительного тюремного заключения получил лишь два дня лишения свободы, которые он отбыл в СИЗО, а также три года тюрьмы условно.

Отметим, в июне 2018 года в Сергея Ковалева возник конфликт с женщиной, которая отказывалась от близости с ним. В итоге боксер нанес ей удар в лицо, сломав тем самым нос. Также боксер нанес удары собаке потерпевшей.

Напомним, последний раз Сергей Ковалев выходил на ринг в прошлом году, когда уступил Саулю Альваресу.