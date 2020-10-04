Свежие новости спорта

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Бокс

Экс-чемпион WBO оценил шансы Усика в возможном бою против Уайлдера

отАндрей Огородник

Окт 4, 2020 , ,
Джонни Нельсон

Известнейший в прошлом боксер Джонни Нельсон, который в свое время владел поясом чемпиона WBO в первом тяжелом весе, оценил вероятность проведения боя между Александром Усиком и одним из лучших тяжеловесов современности Деонтеем Уайлдером.

«Чтобы устроить поединок Уайлдер – Усик, не нужно создавать новую весовую категорию. Этот бой мог бы в любом случае состояться и без этого. Вероятно, Усик и Уайлдер могли бы столкнуться. Их пути могли бы пересечься. Я хочу увидеть этот бой, но не думаю, что это когда-то произойдет.

Я считаю, что Усик слишком умный для Уайлдера по части техники. У Уайлдера есть динамит, но Усик слишком умный для него.

Деонтей говорит, что он крутой панчер, но он не крутой боксер. Несмотря на все свои достижения и заслуженные награды, Усик продолжает развиваться.

Я думаю, что он раскромсал бы Уайлдера. Но Деонтею всегда нужен только один удар», – сказал Джонни Нельсон в интервью ютуб-каналу Pro Boxing Fans.

Напомним, ближайший свой бой Александр Усик проведет против Дерека Чисоры, поединок состоится уже через четыре недели. Уайлдер в свою очередь следующий бой проведет против Тайсона Фьюри.

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