Свежие новости спорта

Вчера в Пловидве состоялся вечер бокса одним из главных событий которого стал бой между украинским боксером Игорем Шевадзуцким и представителем Боснии и Герцеговины Аднаном Дероньей.

Уроженец Кривого Рога, которая отличается на ринге своими впечатляющими габарита 120 килограмм, не оставил своему сопернику ни единого шанса, дважды на протяжении третьего раунда отправляя Деронью в нокдаун, после чего бой был остановлен.

Благодаря вчерашней победе на счету Игоря Шевадзуцкого пять побед в пяти боях, причем все нокаутом. В свое время украинский боксер был в тренировочном лагере Александра Поветкина во время подготовки последнего к бою против Диллиана Уайта.