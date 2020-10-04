Свежие новости спорта

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Бокс

Украинский гигант одержал пятую победу кряду на профи-ринге

отАндрей Огородник

Окт 4, 2020 , ,
Игорь Шевадзуцкий

Вчера в Пловидве состоялся вечер бокса одним из главных событий которого стал бой между украинским боксером Игорем Шевадзуцким  и представителем Боснии и Герцеговины Аднаном Дероньей.

Уроженец Кривого Рога, которая отличается на ринге своими впечатляющими габарита 120 килограмм, не оставил своему сопернику ни единого шанса, дважды на протяжении третьего раунда отправляя Деронью в нокдаун, после чего бой был остановлен.

Благодаря вчерашней победе на счету Игоря Шевадзуцкого пять побед в пяти боях, причем все нокаутом. В свое время украинский боксер был в тренировочном лагере Александра Поветкина во время подготовки последнего к бою против Диллиана Уайта.

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