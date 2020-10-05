Свежие новости спорта

В новом году, с большой долей вероятности, на любителей смешанных единоборств ожидает новый бой в исполнении Конора Макгрегора.

Всё идет к тому, что известнейший ирландец возвращается в октагон. О следующем потенциальном бое экс-чемпиона мира против Джастина Порье рассказал президент UFC Дэйна Уайт.

«Им предложили бой в январе. Порье сказал – да, теперь мы ждем решения Макгрегора», – сказал Уайт.

Напомним, ранее Портье и Макгрегор уже встречались, тогда ирландец победил нокаутом уже в первом раунде.