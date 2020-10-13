Свежие новости спорта

Американский боксер Теофимо Лопес, продолжает сыпать своими резкими высказываниями в адрес Василия Ломаченко.

Самый ожидаемый бой в легком весе состоится уже через четыре дня, и Теофимо Лопес рассчитывает прервать гегемонию украинского чемпиона в легком весе.

«У меня есть стремление, у меня есть цель, и я намерен достичь этой цели. Никто не помешает мне это сделать.

Я смотрю на Лому, смотрю сквозь него. Пришло время убрать его. Когда мы выйдем в ринг, я сделаю так, чтобы он почувствовал мои кулаки.

Для меня единственный способ покинуть ринг – разобраться с этим засранцем, который стоит передо мной. Это буквально убей или умри.

Я посмотрю на него и скажу: «Мы идем на войну, и ты увидишь это в моих глазах». И в тот момент, в тот самый момент я его поимею. 17 октября на ESPN. Все или ничего», – сказал Лопес в эфире программы «Blood, Sweat And Tears»‎.

Напомним, в Украине бой будет транслировать Мегого.