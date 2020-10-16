Ломаченко — Лопес: превью, прогноз и мнение букмекеров

В ночь с субботы на воскресенье по украинскому времени состоится один из самых ожидаемых боксерских поединков года и, без сомнения, самый ожидаемый бой с начала пандемии COVID-19, в котором примут участие лучшие легковесы мира, украинец Василий Ломаченко (14-1, 10 нокаутов) и американец Теофимо Лопес (15-0, 12 нокаутов).

В мире хаоса, вызванном COVID-19, мы все-таки станем свидетелями одного из самых интригующих боев за последнее время. Мир бокса ждет встречи Ломаченко и Лопеса затаив дыхание. Бой состоится в MGM Grand Conference Center. На кону будут стоять все самые важные чемпионские пояса, а победитель станет абсолютным чемпионом мира. В живую бой смогут увидеть только около 250 зрителей, это в первую очередь семья и друзья боксеров.

2020 год был тяжелым годом для бокса, но следует отдать должное промоутерам за то, что они сумели организовать такой крутой бой. Для обоих боксеров это будет самый важный бой в их профессиональных карьерах. Ждем действительно крутого зрелища.

Василий Ломаченко

Многие считают Ломаченко лучшим боксером планеты. Его работа ног, комбинации и рефлексы не имеют себе равных. Его любительскую карьеру называют легендарной, он выигрывал подряд золотые медали как на Олимпийских играх, так и на чемпионатах мира, а рекорд среди любителей 396-1 вряд ли кто-то когда-то побьет.

В профи он дебютировал с победы, прежде чем «очень спорно» проиграть Орландо Салидо. Слово спорно» недостаточно сильное, чтобы описать этот бой. Нечасто можно увидеть, чтобы боксер так регулярно бил своего соперника ниже пояса и не получал замечания от судьи. Если какое-либо поражение в боксе когда-либо заслуживало «звездочки» (ставится при сомнительном результате), так это оно.

С тех пор Лома одержал досрочные победы над Хорхе Линаресом, Энтони Кроллой и, в первую очередь, над Гильермо Ригондо. Он показал свою силу против Кроллы, ударив правым хуком в висок, в то время как его сердце и IQ проявились против Линареса.

Последний раз украинец выходил в ринг с Люком Кэмпбеллом в эпической схватке, где победил единогласным решением судей. Британец показал, что его нельзя недооценивать, продемонстрировав силу воли. Однако на фоне причудливой техники Ломаченко у него не было шансов.

Если у украинца и есть слабость, так это то, что он может потерять концентрацию во время серии комбинаций. В бою с Линаресом он нанес серию ударов и получил удар слева, это был первый нокдаун в карьеру Ломаченко в профи. Однако он встал и раздавил соперника в следующий момент.

Ни один боксер не может утверждать, что он невосприимчив к потере концентрации. Однако Лома должен быть осторожен, чтобы избежать этого против Лопеса.

Теофимо Лопес

Теофимо Лопес — один из самых ярких молодых талантов в легком весе. Его реакция и возраст бесчеловечно впечатляют. В сочетании с его относительно большим размером и разрушительной силой, он является очень грозным противником для всех, кто весит 135 фунтов.

В свои 23 года Лопес теоретически должен быть зеленым бойцом, но ему еще предстоит по-настоящему бросить вызов всем, с кем он сталкивался. Масаёши Накатани и Ричард Комми — хорошие бойцы (последний был чемпионом мира), но они не представляли угрозы для Эль-Бруклина.

Лопес и его отец вызвали настоящий ажиотаж в последние пару лет. Он тренирует своего сына с шести лет и полностью доверяет ему. Против такого известного боксера, как Ломаченко, эта вера может оказаться жизненно важной. Он не проявлял страха перед Комми, однако Лома — совершенно другой зверь.

Чтобы победить Ломаченко, Лопесу придется постоянно сохранять давление на протяжении всего боя и бросать больше комбинаций, чем обычно. Если он позволит Ломе диктовать темп, бой закончится очень быстро. Впрочем, вряд ли его каким-либо образом остановят. Лома не известен своей силой, хотя она присутствует в нем, и ее следует уважать в любом случае.

Мнение букмекеров

Победа Ломаченко – 1.31

Ничья – 18.7

Победа Лопеса – 4.05

Вердикт

Наш прогноз – победа Ломаченко по очкам. Теоретически украинец должен использовать свой превосходный IQ на протяжении всего боя, оставаясь при этом консервативным, чтобы предоставить Лопесу как можно меньше возможностей для ответного удара. Однако очень трудно игнорировать сокрушительную мощь Лопеса в сочетании с его большим телом.

Лома может уменьшить силу Лопеса хитрыми ударами в тело, но любые ошибки при таких ударах сделают его открытым. Учитывая ловкость и скорость Лопеса, это может иметь решающее значение. Несмотря на это, Ломаченко должен доказать, что он лучший боксер мира.

Трансляция

В Украине официально бой можно будет посмотреть на сервисе Мегого.