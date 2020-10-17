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Бокс

Отец Теофимо Лопеса назвал Ломаченко ублюдком

отАндрей Огородник

Окт 17, 2020 ,
Теофимо Лопес

Накануне боя между Теофимо Лопесом и Василием Ломаченко отец американского боксера продолжает посыпать оскорблениями украинскую сторону.

Мы собираемся нокаутировать его завтра. Покажем ему любовь и отправим этого ублюдка обратно в Украину. Я скажу Папаченко (Анатолий Ломаченко – прим.), чтобы отправил его обратно в школу танцев», – сказал Лопес-старший.

Напомним, бой между Теофимо Лопесом и Василием ломаченко состоится сегодня ночью. В Украине транслировать бой будет медиасервис Мегого, начало боя ориентировочно в пять часов утра.

от Андрей Огородник

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