Отец Теофимо Лопеса назвал Ломаченко ублюдком

Накануне боя между Теофимо Лопесом и Василием Ломаченко отец американского боксера продолжает посыпать оскорблениями украинскую сторону.

Мы собираемся нокаутировать его завтра. Покажем ему любовь и отправим этого ублюдка обратно в Украину. Я скажу Папаченко (Анатолий Ломаченко – прим.), чтобы отправил его обратно в школу танцев», – сказал Лопес-старший.

Напомним, бой между Теофимо Лопесом и Василием ломаченко состоится сегодня ночью. В Украине транслировать бой будет медиасервис Мегого, начало боя ориентировочно в пять часов утра.