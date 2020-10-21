EURO.com.ua

Бокс

Карлос Такам — следующий соперник Тайсона Фьюри?

отАндрей Огородник

Окт 21, 2020 , ,
Карлос Такам

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) в скором времени может провести защиту своего титула.

Как сообщил в своем интервью промоутер британца Боб Арум, следующим соперником Фьюри может стать французский боксер Карлос Такам (39-5-1, 28 KO).

«Сейчас Тайсон выбирает. Не уверен, что мы сделаем это на ESPN, учитывая расписание футбольных матчей. Но пока у меня не будет имя соперника, я не пойду к ESPN.

Я не собираюсь играться с вами. Фьюри побьет Такама, но он, по крайне мере, известен и выступал на ESPN. И он выглядел неплохо в своем последнем бою»

Напомним, долгое время Карлос Такам считался потенциальным соперником Александра Усика, но в итоге бой так и не состоялся.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Бокс

Беринчик поднялся на третье место в обновленном рейтинге WBO

Окт 19, 2020 Сергей Сумской
Бокс

Теофимо Лопес исключил вероятность реванша против Ломаченко

Окт 19, 2020 Андрей Огородник
Бокс

Ломаченко сенсационно проиграл Лопесу и потерял все пояса

Окт 18, 2020 Виктор

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

8 − семь =

Вы пропустили

Разное

Хабиб – Гейджи: видео дуэли взглядов

Окт 21, 2020 Сергей Сумской
Футбол

Миколенко сватают в Серию А

Окт 21, 2020 Сергей Сумской
Футбол

Гвардиола рассказал о состоянии Зинченко

Окт 21, 2020 Сергей Сумской
Футбол

Реал – Шахтер: назвали стартовые составы

Окт 21, 2020 Сергей Сумской