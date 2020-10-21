Карлос Такам — следующий соперник Тайсона Фьюри?

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) в скором времени может провести защиту своего титула.

Как сообщил в своем интервью промоутер британца Боб Арум, следующим соперником Фьюри может стать французский боксер Карлос Такам (39-5-1, 28 KO).

«Сейчас Тайсон выбирает. Не уверен, что мы сделаем это на ESPN, учитывая расписание футбольных матчей. Но пока у меня не будет имя соперника, я не пойду к ESPN.

Я не собираюсь играться с вами. Фьюри побьет Такама, но он, по крайне мере, известен и выступал на ESPN. И он выглядел неплохо в своем последнем бою»

Напомним, долгое время Карлос Такам считался потенциальным соперником Александра Усика, но в итоге бой так и не состоялся.