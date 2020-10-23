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Бокс

Усик рассказал, чему бокс учит детей

отСергей Сумской

Окт 23, 2020

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) отметил, что бокс многому учит детей.

По его словам, это спорт учит прикидываться слабыми.

«Потому что сильный человек должен прикидываться слабым. А слабый показывает, что он сильный, хотя силы не имеет.

Когда ты разговариваешь с детками до 13 лет, они сидят с такими большими открытыми глазами, ушами вперед. Не все, но большинство. У них открыты рты, они слушают, что ты им скажешь», — сказал боксер в интервью ютуб-каналу «Без Грима».

Боксер вспомнил, что него на районе были такие правила: если парень идет с девушкой, его нельзя трогать, даже если он должен кому-то.

от Сергей Сумской

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