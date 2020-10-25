Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гейджи

Центральным боем вечера UFC 254 стало противостояние российского чемпиона Хабиб Нурмагомедова и одного из лучших бойцов современности Джастина Гейджи.

Хабиб, который многим обязан Украине, где начинал свою карьеру в смешанных единоборствах, одолел французского соперника во втором раунде. Для него эта победа стала 29 в 29 поединках. Гейджи в свою очередь потерпел третье поражение в 25 боях.

Отметим, среди ругих боев вечера можно отметить:

Основной кард:

Роберт Уиттакер (22-5) единогласным решением судей победил Джареда Канноньера (13-4)

Александр Волков (32-8) техническим нокаутом во 2-м раунде победил Уолт Харрис (13-9);

Фил Хэйвс (9-2) нокаутировал Джейкоба Малкуна (4-1) в 1-м раунде;

Лилия Шакирова (8-2) проиграла Лорен Мерфи (14-4) удушающим приемом во 2-м раунде;

Магомед Анкалаев (14-1) нокаутировал Иона Куцелабу (15-6) в 1-м раунде.