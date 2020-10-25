Хабиб завершил карьеру в UFC

Один из самых узнавемых бойцов UFC Хабиб Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру в промоушене.

Вчерашний бой против Джастина Гэтжи стал для него последним в самой престижной боцовской лиге мира, о чем он сообщил после очередного победного поединка.

«Сегодня я хочу сказать, что это мой последний бой. Единственное, что я хочу это первое место вне зависимости от весовой категории. Я это заслужил. 29-0, ни одного поражения. Я хочу сказать спасибо руководству промоушена, всем большое спасибо.

Когда из UFC позвонили по поводу боя с Джастином, я разговаривал с матерью три дня. Я пообещал, что это будет мой последний бой. Она не хотела, чтобы я дрался без отца»

Напомним, Хабиб Нурмагомедов покидает промоушен с уникальным результатом в 29 побед в 29 поединках.