Стало известно сколько заработал Хабиб за всю карьеру

Чемпион UFC в легком весе и один из лучших бойцов за всю историю смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, за всю карьеру, которую он провел в октагоне заработал более 10 миллионов долларов.

Как отмечает Sportekz, этот гонорар учитывает лишь суммы за поединки российского бойца, если же учитывать спонсорские контракты, бонусы от трансляций, сумма набирается намного больше.

Напомним, свой первый бой в UFC Хабиб провел в 2013 году, его первый гонорар составил 10 тысяч долларов, для сравнения за последний бой он заработал три миллиона. После поединка против Гэтжи российский чемпион завершил карьеру.