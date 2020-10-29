Эгис Климас сообщил, когда Ломаченко вернется в ринг

Менеджер легковеса Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) Эгис Климас сообщил, что его подопечный чувствует себя лучше после операции на плече. Еще он назвал ориентировочные месяцы возвращения боксера на ринг.

По его словам, спортсмен уже начал делать реабилитационные упражнения.

«Для фанатов Ломаченко, которым интересно и важно это знать: Лома чувствует себя прекрасно после операции и возвращается домой. Он быстро восстанавливается и уже делает реабилитационные упражнения.

Он скоро вернется, надеюсь, мы сможем снова увидеть его на ринге в марте или апреле следующего года», – сообщил Климас на своей странице в инстаграме.