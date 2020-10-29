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Бокс

Усик рассказал, чем Фьюри отличается от большинства боксеров

отАндрей Огородник

Окт 29, 2020 , ,
Александр Усик

Известнейший украинский боксер Александр Усик, который в ближайшую субботу встретится с Дереком Чисорой, в уме держит возможный поединок против лучшего боксера современности в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.

Несмотря на то, что многие осуждают решение британца биться против «ноунейма», в этом нет ничего зазорно, считает Усик.

«Я не удивлен, что третьего боя Фьюри и Уайлдера не случилось. Больше удивлен оппонентом Фьюри на следующий бой. Как там его имя? Нам нужно знать, кем он будет из трех названных — Ривас, Кабайел или Такам. Тайсон грамотно поступает, поддерживая свою активность. В отличие от тех, кто считает себя великим и хочет драться только с большими именами, Фьюри волнует не имя соперника, а собственная активность. Он хочет драться, поддерживать свою форму и подзаработать, и это прекрасно.

Буду ли я драться с ним? Пусть смотрит в мою сторону. Думаю, я встречусь и с ним, и с Джошуа. Не в один день, но подряд».

Напомним, в свое время Тайсон Фьюри нанес Владимиру Кличко четвертое и первое за 24 боя поражение, тем самым внес свой вклад в окончание карьеры украинского чемпиона.

от Андрей Огородник

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