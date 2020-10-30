Усик — Чисора: превью, прогноз, трансляция

Болельщики наконец-то снова смогут увидеть в действии Александра Усика спустя год после последнего боя. В субботу в Лондоне Усик столкнется со своим первым сильным соперником в супертяжелом дивизионе, когда сразится с Дереком Чисорой в главном событии вечера бокса от компании Matchroom.

Усик (17-0, 13 нокаутов) доминировал в тяжелом весе, выиграв Мировую боксерскую суперсерию в тяжелых условиях и зарекомендовав себя как лучший боец ​​в дивизионе, победив всех соперников. После победы нокаутом над Тони Беллью в 2018 году Усик принял решение пойти в вес выше в попытке стать третьим боксером, когда-либо выигравшим титулы чемпиона мира в тяжелом и супертяжелом весе.

Его дебют в супертяжелом весе пришелся на Чазза Уизерспуна, когда-то перспективного боксера, который появился в последнюю минуту после того, как Тайрон Спонг был вынужден отказаться от боя после неудачных тестов на наркотики. Уизерспун оказал небольшое сопротивление, но Усик мало что сделал, чтобы произвести впечатление в супертяжелом весе. Спокойный бой закончился остановкой в ​​седьмом раунде, но ответил на очень мало вопросов о потенциале украинского боксера в дивизионе.

Эти ответы должны мы должны получить в субботу в бою против Чисоры, мощного панчера, который провел достойную карьеру в качестве претендента на титул чемпиона мира, но так и не достиг высших высот в дивизионе.

Чисора (32-9, 23 нокаутом) отлично стартовал, выиграв свои первые 14 боев и завоевав титулы Британии и Содружества, прежде чем столкнуться с Тайсоном Фьюри в 2011 году и проиграл ему решением судей. В 2014 году боксеры провели реванш и Чисора был остановлен ​​после 10 раундов. Между этими боями Чисора одержал несколько побед, не заслуженно уступил Роберту Хелениуса, проиграл бой за титул чемпиона мира Виталию Кличко и был нокаутирован Дэвидом Хэем, соперником, ставшим нынешним менеджером Чисоры.

По правде говоря, Чисора проигрывал практически во всех боях с боксерами, которые находятся на уровне титула чемпиона мира. Он также побеждал бойцов, не достигших этого уровня, тех кто претендовал на чемпионский бой.

Прогноз

Конечно, Усик будет довольно маленьким тяжеловесом, и он вряд ли будет обладать сокрушительной силой одного удара Деонтэя Уайлдера. Однако эта сила не помогла американцу, когда его остановил «цыганский король», а Фьюри при этом тоже не считается большим панчером.

Здесь похожий сценарий выглядит вероятным. Усик обладает разнообразием и навыками, чтобы сокрушить Чисору, и, хотя последний – весьма элитный боксер, который может выдержать постоянный шквал ударов.

Трудно представить, чтобы Дель Бой смог подобраться достаточно близко к Усику, не получив удар в ответ, и как только украинец подтвердит свое доминирование, можно ожидать, что он нокаутирует Чисору.

Тяжеловесы непредсказуем по самой своей природе, и даже Чисора может выиграть, использовав пресловутый «шанс панчера», как минимум. Усик способен попасть в ловушку, а Чисора способен нокаутировать своим выстрелом. Тем не менее, боксерские навыки Усика, вероятно, слишком хороши для Чисоры, и он, безусловно, вписывается в более высокий уровень противника, которого Чисора просто никогда не мог победить. Однако мы можем многое узнать об Усике в этой битве, выиграет ли он или проиграет. Что Усик сможет сделать в супертяжелом весе? Сможет ли он справиться с сильным ударом? Готов ли он к борьбе за титул чемпиона мира? На большинство этих вопросов мы сможем получить ответы.

Наш прогноз – досрочная победа Усика.

Мнение букмекеров

Победа Усика — 1.13

Победа Чисоры – 8.1

Трансляция

В прямом эфире в Украине поединок покажет платформа Мегого. Стоит отметить, что трансляцию бою нужно покупать отдельно, даже если у вас есть подписка. Сегодня ее можно купить за 25 грн, а уже завтра – за 49 грн.