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Бокс

Виктор Выхрист завтра проведет свой четвертый бой на профи-ринге

отАндрей Огородник

Окт 30, 2020 , ,
Виктор Выхрист

Перспективнейший украинский боксер Виктор Выхрист, который выступает в супертяжелом весе, завтра проведет свой очередной бой на профессиональном уровне.

31 октября в немецком Гамбурге состоится поединок 28-летнего украинца против местного боксера Якупа Саглама. Бой против 43-летнего немца станет четвертым для Выхриста на профи-уровне, предыдущие три боя он завершил досрочно, нокаутом.

Напомним, в предыдущем бою Выхрист победил испанца Габриэля Энгуэмо. Также завтра свой бой проведет Александр Усик.

от Андрей Огородник

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