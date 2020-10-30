Виктор Выхрист завтра проведет свой четвертый бой на профи-ринге

Перспективнейший украинский боксер Виктор Выхрист, который выступает в супертяжелом весе, завтра проведет свой очередной бой на профессиональном уровне.

31 октября в немецком Гамбурге состоится поединок 28-летнего украинца против местного боксера Якупа Саглама. Бой против 43-летнего немца станет четвертым для Выхриста на профи-уровне, предыдущие три боя он завершил досрочно, нокаутом.

Напомним, в предыдущем бою Выхрист победил испанца Габриэля Энгуэмо. Также завтра свой бой проведет Александр Усик.