EURO.com.ua

Бокс

Чисора рассказал, как уничтожал спарринг-партнеров перед боем с Усиком

отСергей Сумской

Окт 31, 2020 ,

Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-9, 23 КО) в преддверии боя против украинца Александра Усика (27-0, 13 КО) заявил, что вел подготовку к бою около девяти месяцев.

По словам спортсмена, он стал более терпеливым к тому, что делает.

«Я сделал все, что мог. Мы тренировались восемь месяцев, и у меня все получилось. Я нокаутировал всех своих спарринг-партнеров. Мы предложили 2 000 фунтов стерлингов любому левше, который сможет меня нокаутировать. Но никто этого не сделал, в итоге все выбегали из спортзала, ведь не могли справиться с мощностью и темпом», – приводит слова Чисоры BoxingScene.

Напомним, поединок Усика против Чисоры пройдет сегодня, 31 октября, на «Wembley Arena» в Лондоне. Бой будет транслировать площадка MEGOGO. Начало – не ранее 23.00.

от Сергей Сумской

Похожая запись

Бокс

Усик — Чисора: превью, прогноз, трансляция

Окт 30, 2020 Виктор
Бокс

Усик и Чисора провели финальную дуэль взглядов. ВИДЕО

Окт 30, 2020 Сергей Сумской
Бокс

Виктор Выхрист завтра проведет свой четвертый бой на профи-ринге

Окт 30, 2020 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

двенадцать + одиннадцать =

Вы пропустили

Автоспорт

Хэмилтон: Я проехал позорный круг

Окт 31, 2020 Сергей Сумской
Бокс

Чисора рассказал, как уничтожал спарринг-партнеров перед боем с Усиком

Окт 31, 2020 Сергей Сумской
Футбол

Клопп и Гвардиола высказались о возвращении 5 замен

Окт 31, 2020 Сергей Сумской
Футбол

Оболонь объявила о подписании защитника

Окт 31, 2020 Сергей Сумской