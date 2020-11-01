Усик бросил вызов Джошуа

Украинский чемпион Александр Усик после победы над Дереком Чисорой и завоевания пояса WBO International не собирается останавливаться на достигнутом.

Следующим соперником Усик желает видеть одного из лучших боксеров современности Энтони Джошуа, о чем он сообщил после боя, отправив британцу привет.

Напомним, Энтони Джошуа является обладателем сразу трех чемпионских поясов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе. Важно отметить, что украинский боксер является обязательным претендентом на чемпионский бой.