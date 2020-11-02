EURO.com.ua

Бокс

Эдди Хирн уверен в будущем поединке Усика и Джошуа

отАндрей Огородник

Ноя 2, 2020 , ,
Александр Усик

Один из лучших украинских боксеров последнего десятилетия Александр Усик, все ближе к поединку против грозного британского боксера Энтони Джошуа.

Победив в ночь на воскресенье Дерека Чисору украинец ещё на один шаг приблизился к чемпионскому бою против одного из лучших боксеров современности. В том, что в будущем оба боксера сойдутся на ринге не сомневается и известнейший промоутер Эдди Хирн.

Джошуа хочет драться с Усиком, но его главный фокус сейчас на Тайсоне Фьюри. Но он 100% подерется с Усиком. Даже если Усик захочет провести еще один бой в этом дивизионе.

Напомним, в свое время Энтони Джошуа победил Владимира Кличко, после чего тот завершил боксерскую карьеру.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Бокс

Конор Макгрегор анонсировал свое возвращение в UFC

Ноя 2, 2020 Андрей Огородник
Бокс

Усик бросил вызов Джошуа

Ноя 1, 2020 Андрей Огородник
Бокс

Усик победил Чисору

Ноя 1, 2020 Сергей Сумской

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

девять + четырнадцать =

Вы пропустили

Футбол

Украинец Павлов отличился голом в матче чемпионата Сербии

Ноя 2, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Официально: Владимир Якимец перешел в ФК Львов

Ноя 2, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Чемпионат Беларуси: Солигорский Шахтер продолжает погоню за БАТЭ

Ноя 2, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Артем Кравец забил очередной гол в составе Коньяспора

Ноя 2, 2020 Андрей Огородник