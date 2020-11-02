Эдди Хирн уверен в будущем поединке Усика и Джошуа

Один из лучших украинских боксеров последнего десятилетия Александр Усик, все ближе к поединку против грозного британского боксера Энтони Джошуа.

Победив в ночь на воскресенье Дерека Чисору украинец ещё на один шаг приблизился к чемпионскому бою против одного из лучших боксеров современности. В том, что в будущем оба боксера сойдутся на ринге не сомневается и известнейший промоутер Эдди Хирн.

Джошуа хочет драться с Усиком, но его главный фокус сейчас на Тайсоне Фьюри. Но он 100% подерется с Усиком. Даже если Усик захочет провести еще один бой в этом дивизионе.

Напомним, в свое время Энтони Джошуа победил Владимира Кличко, после чего тот завершил боксерскую карьеру.