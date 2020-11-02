Конор Макгрегор анонсировал свое возвращение в UFC

Известнейший британский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор подтвердил свои намерения вернуться в самый престижный промоушн современности UFC.

Несмотря на то, что ирландец уже дважды заявлял об окончании бойцовской карьеры, все идет к тому, что поклонники его таланта вскоре вновь получат возможность наблюдать за его шоу.

«Однозначно я думаю о возвращении! Я выступлю в легком весе в 2021 году. Там есть несколько отличных поединков, а также незаконченное дело. Я снова покажу миру, кто я такой и из какого теста сделан. Поверьте мне. Полусредний вес тоже в моих мыслях. Вы же знаете, что я могу выступать в двух дивизионах».

Напомним, ранее сообщалось, что первым соперником Конора после возвращения может стать Джастин Гэтжи.