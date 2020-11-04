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Бокс

Гарсия хочет избить Дэвиса

отСергей Сумской

Ноя 4, 2020 ,

Проспект легкого веса Райан Гарсия (20-0, 17 КО) заявил, что он будет сильнее обладателя пояса WBA Джервонту Дэвиса (24-0, 23 КО)

Спортсмен назвал оппонента большой задирой и напомнил, что сам умеет хорошо «вырубать людей».

«Я абсолютно уверен в том, что изобью этого парня. Он просто большой задира. Все понимают, что и я умею вырубать людей. Тем более парней ниже тебя классом», – приводит слова Гарсии Boxіng Scene.

Также он добавил, что пытается подняться в ринг и закатить такой бой, который запомнится болельщикам на всю оставшуюся жизнь

от Сергей Сумской

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