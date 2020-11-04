Стало известно сколько Усик заработал за бой с Чисорой

Известнейший украинский боксер Александр Усик сумел заработать достаточно неплохой гонорар за бой с британским боксером Дереком Чисорой.

Победа над именитым соперником принесла украинцу 1,5 миллиона долларов. Важно отметить, что эта сумма не включает в себя процента от продажи платных трансляций.

Интересно, что Дерек Чисора несмотря на поражение, сумел получить за бой сумму почти в три раза больше, чем украинец 4 миллиона евро. Интересно, что если бой состоялся, как было запланировано, то Дерек Чисора и вовсе мог заработать почти семь миллионов.