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Бокс

Стало известно сколько Усик заработал за бой с Чисорой

отАндрей Огородник

Ноя 4, 2020 , ,
Александр Усик

Известнейший украинский боксер Александр Усик сумел заработать достаточно неплохой гонорар за бой с британским боксером Дереком Чисорой.

Победа над именитым соперником принесла украинцу 1,5 миллиона долларов. Важно отметить, что эта сумма не включает в себя процента от продажи платных трансляций.

Интересно, что Дерек Чисора несмотря на поражение, сумел получить за бой сумму почти в три раза больше, чем украинец 4 миллиона евро. Интересно, что если бой состоялся, как было запланировано, то Дерек Чисора и вовсе мог заработать почти семь миллионов.

от Андрей Огородник

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