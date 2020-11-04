Теофимо Лопес желает испытать себя в UFC

Обидчик украинского чемпиона Василия Ломаченко Теофимо Лопес желает попробовать себя в самой престижной лиге смешанных единоборств UFC.

Отвечая на вопросы в инстаграме, абсолютный чемпион мира в легком весе призвал Дэйну Уайта дать ему шанс подраться с сенсационным Марлоном Верой.

«Как насчет боя с Чито (прозвище Марлона Веры – прим.)? UFC? Сорвем розочку? Я никогда раньше не был на ивенте UFC. Так в чем дело, Дэйна Уайт. Приведи меня, мужик».

Напомним, Марлон Вера накануне победил непобежденного проспекта организации Шона О’Мэлли.