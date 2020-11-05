Эдди Хирн назвал условия боя Джошуа против Усика

Известный промоутер Эдди Хирн не исключает вероятность боя одного из лучших боксеров современности Энтони Джошуа против украинского чемпиона Александра Усика.

Если Джошуа победит Кубрата Пулева, наша главная следующая цель – дважды подраться с Тайсоном Фьюри в 2021 году. Если это невозможно, то мы рассмотрим обязательного претендента для Джошуа по линии WBO, которым является Усик.

Отметим, бой Энтони Джошуа против Кубрата Пулева запланированный на 12 декабря. Александр Усик свой крайний бой провел на прошлых выходных, сумев одолеть известнейшего британца Дерека Чисору.