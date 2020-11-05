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Бокс

Официально: Агит Кабайела — следующий соперник Тайсона Фьюри

отАндрей Огородник

Ноя 5, 2020 , ,
Тайсон Фьюри

Один из лучших боксеров современности Тайсон Фьюри в скором времени вернется на ринг.

Несмотря на попытки команды Деонтея Уайлдера организовать третий бой против британца, в этом году реванша ждать не стоит. На днях состоялась встреча представителей Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) и экс-чемпиона Европы в тяжелом весе Агита Кабайела (20-0, 13 КО). Стороны согласовали условия поединка, который состоится 5 декабря в Лондоне.

Напомним, свой последний бой Тайсон Фьюри провел против Деонтея Уайлдера, который проиграл нокаутом в седьмом раунде.

от Андрей Огородник

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