EURO.com.ua

Бокс

Назвали цели Усика в хэвивейте

отСергей Сумской

Ноя 6, 2020

Глава промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк заявил, что его клиент Александр Усик (18-0, 13 КО) намерен добиться поставленных целей в хэвивейте.

«Усик отказался от своих самых высших достижений в первом тяжелом весе, чтобы стать обязательным претендентом в хэвивейте. Как его промоутер, я должен сделать все, чтобы его жертва не была напрасной. Мы должны организовать для него бой за пояс чемпиона мира как можно скорее», – приводит слова Красюка Boxing Scene.

Также он добавил, что команда будет стоять на своем.

Напомним, Усик является обязательным претендентом на пояс WBO в супертяжелом весе, которым владеет Джошуа.

от Сергей Сумской

Похожая запись

Бокс

Назвали цели Усика в хэвивейте

Ноя 6, 2020 Сергей Сумской
Бокс

Официально: Агит Кабайела — следующий соперник Тайсона Фьюри

Ноя 5, 2020 Андрей Огородник
Бокс

Эдди Хирн назвал условия боя Джошуа против Усика

Ноя 5, 2020 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

4 + семнадцать =

Вы пропустили

Бокс

Назвали цели Усика в хэвивейте

Ноя 6, 2020 Сергей Сумской
Футбол

Попов прокомментировал интерес со стороны Наполи и Милана

Ноя 6, 2020 Сергей Сумской
Футбол

Вернидуб может возглавить молдавский клуб

Ноя 6, 2020 Сергей Сумской
Футбол

Селезнев забил третий гол за Колос

Ноя 6, 2020 Сергей Сумской