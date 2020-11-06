Назвали цели Усика в хэвивейте

Глава промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк заявил, что его клиент Александр Усик (18-0, 13 КО) намерен добиться поставленных целей в хэвивейте.

«Усик отказался от своих самых высших достижений в первом тяжелом весе, чтобы стать обязательным претендентом в хэвивейте. Как его промоутер, я должен сделать все, чтобы его жертва не была напрасной. Мы должны организовать для него бой за пояс чемпиона мира как можно скорее», – приводит слова Красюка Boxing Scene.

Также он добавил, что команда будет стоять на своем.

Напомним, Усик является обязательным претендентом на пояс WBO в супертяжелом весе, которым владеет Джошуа.