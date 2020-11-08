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Бокс

Фьюри заявил, что не будет вечно ждать Уайлдера

отСергей Сумской

Ноя 8, 2020 ,

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) пояснил ситуацию с третьим боем против американца Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).

Он напомнил, что первоначальной датой было 18 июля, но он не состоялся из-за травмы оппонента.

«Дальше у нас были три даты – 5, 12 и 19 декабря. Я был согласен на все, но, очевидно, – ничего не вышло. Так что я не буду ждать вечно», – приводит слова Фьюри talkSPORT.

Напомним, что Фьюри и Уайлдер уже провели два боя: первый – завершился вничью, а во втором – британец нокаутировал американца в 7 раунде.

от Сергей Сумской

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