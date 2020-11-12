Американского боксера могут лишить гонорара за симуляцию нокаута. ВИДЕО

У американского боксера Александера Флореса (18-2-1, 16 КО) могут отобрать гонорар за поединок против кубинца Луиса Ортиса (31-2-0, 26 КО). Дело в том, что спортсмена подозревают в симуляции нокаута, передает Insider.

Как отмечает издание, его картинное падение на 46-й секунде первого раунда вызвало вопросы у Атлетической комиссии в Калифорнии, которая уже начала расследование инцидента. До его окончания Флоресу не отдадут 80 000 долларов, которые он должен был получить за принятие участия в поединке.