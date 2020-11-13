Даниэль Дюбуа готов бросить вызов Усику

Перспективнейший британский боксер Даниэль Дюбуа готов провести поединок против украинского супертяжеловеса Александра Усика, о чем он заявил в своем интервью.

28 ноября на британца ждет бой против Джл Джойса, после чего он готов померятся силами с украинцем.

«Без сомнений я бы сразу согласился на бой с Усиком. Сначала я побью Джойса, для меня этот поединок как титульный элиминатор. Затем я подерусь против бойца с одним из самых громких имен. Я сразу же приму этот бой.

Однозначно я готов конкурировать с ним. Все эти любительские навыки и передвижения – это азы бокса. В супертяжелом весе ты должен быть атлетом, и у меня это есть. Я обладаю инструментами, необходимыми для того, чтобы далеко зайти в хэвивейте.

Отметим, 23-летний Даниэль Дюбуа провел в профи-ринге 15 боев, из которых 14 завершил нокаутом. Для сравнения на счету усика 18 победных боев и тринадцать досрочных побед. К слову, оба боксера пока не знают горечи поражения.