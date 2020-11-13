EURO.com.ua

Бокс

Даниэль Дюбуа готов бросить вызов Усику

отАндрей Огородник

Ноя 13, 2020 , ,

Перспективнейший британский боксер Даниэль Дюбуа готов провести поединок против украинского супертяжеловеса Александра Усика, о чем он заявил в своем интервью.

28 ноября на британца ждет бой против Джл Джойса, после чего он готов померятся силами с украинцем.

«Без сомнений я бы сразу согласился на бой с Усиком. Сначала я побью Джойса, для меня этот поединок как титульный элиминатор. Затем я подерусь против бойца с одним из самых громких имен. Я сразу же приму этот бой.

Однозначно я готов конкурировать с ним. Все эти любительские навыки и передвижения – это азы бокса. В супертяжелом весе ты должен быть атлетом, и у меня это есть. Я обладаю инструментами, необходимыми для того, чтобы далеко зайти в хэвивейте.

Отметим, 23-летний Даниэль Дюбуа провел в профи-ринге 15 боев, из которых 14 завершил нокаутом. Для сравнения на счету усика 18 победных боев и тринадцать досрочных побед. К слову, оба боксера пока не знают горечи поражения.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Бокс

Даниэль Дюбуа готов бросить вызов Усику

Ноя 13, 2020 Андрей Огородник
Бокс

Ярослав Амосов одержал 25-ую победу на турнире турнир Bellator

Ноя 13, 2020 Андрей Огородник
Бокс

Рейтинг лучших боксеров по версии Boxrec: Усик – 20-й, Ломаченко – в топ-30

Ноя 12, 2020 Сергей Сумской

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2 × три =

Вы пропустили

Футбол

Жозе Боту предрекает защитнику Шахтера яркое будущее

Ноя 13, 2020 Андрей Огородник
Хоккей

ХК Краматорск подписал титулованного новичка

Ноя 13, 2020 Андрей Огородник
Бокс

Даниэль Дюбуа готов бросить вызов Усику

Ноя 13, 2020 Андрей Огородник
Теннис

Стаховский из-за коронавируса снялся с турнира в Братиславе

Ноя 13, 2020 Андрей Огородник